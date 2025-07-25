Маск извинился за сбой в Starlink: что сказал

Поздно вечером, 24 июля, в системе спутниковой связи Starlink произошел сбой. Известный миллиардер и владелец Илон Маск принес свои извинения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

По его словам, сервис восстановят в ближайшее время.

"Сервис будет восстановлен в ближайшее время. Приносим извинения за сбой. SpaceX устранит причину сбоя, чтобы подобное не повторилось", - пишет Маск.

Его пост был ответ на пост самой компании, которая заявила, что сеть Starlink испытывает сбой. Таким добавили, что сейчас активно работают над решением этой проблемы.