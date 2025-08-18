У Starlink снова масштабный сбой: есть ли проблемы с интернетом в Украине
В работе системы спутникового интернета Starlink произошел очередной масштабный сбой. На проблемы жалуются десятки тысяч пользователей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные профильного сервиса Downdetector.
Согласно информации Downdetector, пик сбоя пришелся на 21:00 по киевскому времени.
Фото: сбой в работе Starlink (downdetector.com)
На данный момент, по информации Downdetector, масштабный сбой затронул преимущественно территорию Соединенных Штатов.
Фото: карта сообщений о перебоях в работе Starlink (downdetector.com)
Работает ли Starlink в Украине
Сообщается, что на пике поступило порядка 43 000 жалоб на отсутствие доступа к спутниковому интернету. Но фактическое число пользователей, которые с этим столкнулись, может быть значительно выше. И судя по всему, терминалы перестали работать в основном в США.
Ориентировочно с 21:15 число сообщений о проблемах сократилось.
Официальных сообщений от SpaceX (материнская компания Starlink) не поступало. Reuters пишет, что компания пока не отреагировала на запрос.
Отметим, предыдущий масштабный сбой произошел в июле. Тогда командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди сообщил о том, что терминалы перестали работать по всему фронту. Эта технология критично важна для военных на передовой, она обеспечивает надежную связь в условиях, где из-за боевых действий в том числе нет мобильного покрытия.
Подробнее об июльском сбое читайте по ссылке.
По состоянию на сейчас в Украине не сообщают о каких-либо перебоях со Starlink.
Напомним, в июле за сбой пришлось извиняться лично миллиардеру Илону Маску. Работа спутникового интернета была восстановлена за несколько часов.
РБК-Украина подробно писало о ситуации в материале "Starlink завис. Что это за технология и почему она критична для Украины".
Недавно стало известно, что Украина одной из первых запускает новую технологию под условным названием "Starlink в каждом смартфоне". Технологию разворачивает национальный оператор "Киевстар", ожидается, что она заработает уже осенью.
Как будет работать новая сеть и вырастут ли цены на тарифы, читайте в отдельном материале РБК-Украина.