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Способна ли французская Eutelsat заменить Starlink в Украине: ответ гендиректора

Понедельник 07 апреля 2025 11:05
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Способна ли французская Eutelsat заменить Starlink в Украине: ответ гендиректора Иллюстративное фото: гендиректор Eutelsat объяснила, способна ли ее компания заменить Starlink в Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня не существует другого альтернативного варианта для Украины, который смог бы заменить для нее Starlkink. В то же время Eutelsat была бы способна закрыть "критически важные кейсы" для украинского правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного исполнительного директора Eutelsat Еву Бернеке в интервью Politico.

По словам Бернеке, работа со Starlink, является "зависимостью", которую можно решить в Белом доме, или же в частной резиденции президента Соединенных Штатов Америки (США).

Несмотря на то, что для Украины было бы хорошо иметь несколько альтернатив в вопросе спутниковой связи, сегодня, как пояснила Бернеке, никто не готов принять вызов главы SpaceX Илона Маска.

"Если бы мы захотели взять на себя всю мощность связи для Украины и всех граждан, мы бы не смогли этого сделать. Давайте просто будем очень честными. Но я думаю, что мы можем обеспечить возможности для некоторых критически важных для правительства кейсов использования", - добавила генеральный директор Eutelsat.

Риск ограничения Starlink

Сейчас Starlink обеспечивает критическую связь в Украине, помогая украинским бойцам, правительству и гражданским поддерживать коммуникацию, в частности в зонах боевых действий.

В конце февраля, как писали СМИ, американская сторона подняла вопрос о возможном отключении страны от Starlink на фоне переговоров о редкоземах.

Тем временем Европейская комиссия изучает, как можно помочь Украине в случае ограничения доступа к сети Starlink.

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