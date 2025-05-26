США, Германия, Франция и Британия не ограничивают Украину в ударах по РФ, - Мерц

Украина не имеет ограничений по ударам по территории России со стороны Германии, Франции, Великобритании и США.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время Европейского форума WDR .

"Нет никаких ограничений по вооружению, которое поставляется Украине - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, и также не со стороны американцев", - сказал Мерц.

По его словам, это означает, что Украина может защищаться, в частности, нанося удары по военным объектам на территории России.

"Раньше она этого не могла, и до недавнего времени, за исключением единичных случаев, она этого также не делала. Теперь - может", - добавил немецкий канцлер.