Полный состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби уже определили, - источник
Команда президента Владимира Зеленского уже определила полный состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.
Об этом сообщил информированный собеседник РБК-Украина.
По словам источника, состав украинской делегации выглядит следующим образом:
- глава СВР Рустем Умеров (глава делагации),
- глава ОПУ Кирилл Буданов,
- глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
- первый заместитель главы ОПУ Сергей Кислица,
- заместитель главы ГУР МО Вадим Скибицкий.
Также указано, что примет участие и аналитик из команды Службы внешней разведки.
"Президент также определил, что Гнатов продолжит заниматься военным направлением в переговорах. В этот раз его не будет на переговорах, но по этому направлению Скибицкий, он будет дальше работать с Гнатовым", - рассказал источник.
Более того, по его словам, в Абу-Даби будут и разные представители Европы - с ними запланированы отдельные переговорные форматы.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Европа присоединится к переговорам по миру в Украине в Абу-Даби - это подтвердили в МИД Франции.
Как сообщил спецпредставитель президента США Стив Виткофф, стороны планируют обсудить послевоенные договоренности по безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к миру.