Полный состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби уже определили, - источник

По словам источника, состав украинской делегации выглядит следующим образом:

глава СВР Рустем Умеров (глава делагации),

глава ОПУ Кирилл Буданов,

глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

первый заместитель главы ОПУ Сергей Кислица,

заместитель главы ГУР МО Вадим Скибицкий.

Также указано, что примет участие и аналитик из команды Службы внешней разведки.

"Президент также определил, что Гнатов продолжит заниматься военным направлением в переговорах. В этот раз его не будет на переговорах, но по этому направлению Скибицкий, он будет дальше работать с Гнатовым", - рассказал источник.

Более того, по его словам, в Абу-Даби будут и разные представители Европы - с ними запланированы отдельные переговорные форматы.