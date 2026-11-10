В Абу-Даби завершился первый день переговоров Украины, РФ и США: длились более 4 часов
Первый день переговоров между Украиной, Соединенными Штатами и Россией в Абу-Даби завершился.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки Украины.
Следующий раунд трехсторонних переговоров запланирован на завтра, 11 ноября.
Напомним, сегодня впервые с февраля возобновились трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби. Представители Европы не участвуют в них напрямую, а проводят отдельные консультации с Киевом.
Кроме того, перед встречей с российской стороной делегация Украины провела консультации с представителями США и европейских партнеров - Британии, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии.
Отметим, спецпредставитель США Джаред Кушнер сообщил, что российская сторона готова к завершению войны, если для этого будут созданы "должные условия".
Обо всем, что известно о трехсторонних переговорах в Абу-Даби - читайте в материале РБК-Украина.