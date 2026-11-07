Кремль объявил состав делегации на переговоры по завершению войны в Украине в Абу-Даби
Россия определила, кто будет представлять страну на следующем раунде переговоров с США и Украиной по завершению войны. В делегацию войдут высокопоставленные дипломаты и военные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Трехсторонняя встреча должна пройти в Абу-Даби 10-11 ноября. Стороны намерены обсудить прекращение войны России против Украины. Это будут первые подобные переговоры с февраля.
Как заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, российскую делегацию по-прежнему возглавит советник Кремля Владимир Мединский . В то же время в ее состав впервые присоединится заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков .
Он отвечает за отношения России со странами Северной и Южной Америки, а также курирует вопросы контроля над вооружениями, нераспространения и ядерной программы Ирана.
Еще одним новым участником станет Юрий Жигарловский – высокопоставленный офицер Генерального штаба РФ. Он занимает должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба, отвечающего за военное планирование и проведение операций.
Также в делегацию войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник российской военной разведки Игорь Костюков . Оба уже участвовали в предварительных переговорах.
Напомним, украинская сторона уже объявила состав своей делегации на трехсторонние переговоры с США и Россией в Абу-Даби. В нее войдет руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.
Сначала он заявил, что возглавит переговорную группу, однако со временем советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин уточнил, что Буданов будет одним из ее участников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости обсудить гарантии безопасности в ходе предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби 10-11 ноября.