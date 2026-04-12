Иран не готов отказаться от разработки ядерного оружия, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после многочасовых переговоров Иран так и не взял на себя обязательство отказаться от разработки ядерного оружия.

Когда корреспондент издания спросил, какие условия отверг Иран, Вэнс подчеркнул, что Вашингтону нужно увидеть твердое обязательство, что Тегеран не будет стремится к созданию ядерного оружия и к инструментам, которые позволят им быстро это сделать. "Вопрос в том, видим ли мы фундаментальную приверженность иранцев не разрабатывать ядерное оружие не только сейчас, не только через два года, но и в долгосрочной перспективе? Мы этого пока не видим, но надеемся, что увидим", - добавил Вэнс.