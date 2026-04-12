Иран не готов отказаться от разработки ядерного оружия, - Вэнс

07:30 12.04.2026 Вс
Стало ясно, в чем США хотят быть убеждены
aimg Эдуард Ткач
Иран не готов отказаться от разработки ядерного оружия, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после многочасовых переговоров Иран так и не взял на себя обязательство отказаться от разработки ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: США полностью уничтожили армию Ирана, включая флот и ВВС, - Трамп

Когда корреспондент издания спросил, какие условия отверг Иран, Вэнс подчеркнул, что Вашингтону нужно увидеть твердое обязательство, что Тегеран не будет стремится к созданию ядерного оружия и к инструментам, которые позволят им быстро это сделать.

"Вопрос в том, видим ли мы фундаментальную приверженность иранцев не разрабатывать ядерное оружие не только сейчас, не только через два года, но и в долгосрочной перспективе? Мы этого пока не видим, но надеемся, что увидим", - добавил Вэнс.

США и Иран не достигли сделки о прекращении войны

Напомним, несколько часов назад Джей Ди Вэнс заявил, что спустя 21 час переговоров США и Иран так и не смогли достигнуть мирного соглашения. Поэтому американская делегация возвращается в Вашингтон без итогового документа.

Отметим, что за сутки до переговоров президент США Дональд Трамп говорил, что Ормузский пролив будет открыт вне зависимости от согласия или несогласия Ирана сотрудничать, а также сказал, что ключевой темой будет ядерный вопрос. В частности, сделка будет успешна, если Тегеран обяжется не иметь ядерку.

При этом спустя сутки Трамп сказал, что ему все равно, будет ли сделка или нет. По его словам, США в любом случае побеждают.

100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич 100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой