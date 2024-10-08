Станет мощным редутом. Эксперт рассказал, куда могут отойти ВСУ после выхода из Угледара

Обвала фронта, после выхода Сил обороны из Угледара, нет и не будет. Бойцы могут отойти ближе к Курахово, если россияне продолжат сохранять давление.

"Обвала фронта нет и, я думаю, не будет. Единственное, что надо понимать, если враг сможет сохранить такое давление, нам придется отходить ближе к Курахово, чтобы с новых участков держать оборону и пытаться остановить РФ. Курахово станет мощным защитным редутом", - заявил Мусиенко.

Эксперт добавил, что ситуация на направлении сейчас находится под контролем. В то же время нельзя сказать, что после захвата Угледара россияне получили стратегическую перспективу для того, чтобы развить стремительный темп наступательной операции.

Выход ВСУ из Угледара

Силы обороны Украины официально подтвердили, что они покинули Угледар в среду, 2 октября. Отмечалось, что враг делал все возможное, чтобы захватить город и в процессе фланговых атак значительно истощил украинские силы.

Президент Владимир Зеленский назвал это решение взвешенным шагом, направленным на сохранение жизни военнослужащих.

Тем временем пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев Арсений Прилипка рассказал отдельные подробности о выходе Сил обороны из Угледара. По его словам, эвакуация раненых из города была сложной, в связи с чем выход позволил минимизировать потери, насколько это было возможно.