Зеленский впервые высказался о выходе ВСУ из Угледара
Выход ВСУ из Угледара был правильным шагом, чтобы сохранить жизни украинских военных. Для сдерживания наступления России Украине нужно больше помощи Запада.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве.
"Мы достаточно настойчивы в использовании дальнобойного оружия, без соответствующего оружия мы не можем остановить РФ, которая использует соответствующее оружие против нас, разрушает все", - сказал он в ответ на вопрос, как Украина планирует дальше сдерживать российское наступление в связи с выводом войск из Угледара.
Как отметил Зеленский, когда Россия "разрушает позиции наших бойцов, им надо сохранить свою жизнь, потому что они гораздо главнее каких-либо застроек".
"Потому что это люди наши, граждане Украины, поэтому очень правильно, что они отходят и могут сохранить себя. Это абсолютно правильные шаги. Поэтому мы так просим предоставить нам соответствующие разрешения. Можно ли без этого остановить Россию? На сегодняшний день это одно из средств - усиление Украины", - сказал президент.
Выход из Угледара
Напомним, ВСУ обороняли Угледар в течение двух лет, отбив многочисленные атаки российских войск. Бойцы 72-й бригады начали уходить из города на прошлой неделе, поскольку пути снабжения были перерезаны.
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" 2 октября подтвердила выход Сил обороны из города с целью сохранения личного состава и боевой техники.
Как сообщили в 72-й бригаде, эвакуация раненых из Угледара была сложной, поскольку враг давил с флангов. Однако выход из города позволил минимизировать потери, насколько это было возможно.
Пресс-офицер 72-й бригады Арсений Прилипка заявил, что решение об отходе происходит по приказу или же в зависимости от обстоятельств.