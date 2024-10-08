Стане потужним редутом. Експерт розповів, куди можуть відійти ЗСУ після виходу з Вугледару

Обвалу фронту, після виходу Сил оборони з Вугледару, немає й не буде. Бійці можуть відійти ближче до Курахового, якщо росіяни продовжать зберігати тиск.

"Обвал фронту немає і, я думаю, не буде. Єдине, що треба розуміти, якщо ворог зможе зберегти такий тиск, нам доведеться відходити ближче до Курахового, щоб з нових ділянок тримати оборону і намагатися зупинити РФ. Курахове стане потужним захисним редутом", - заявив Мусієнко.

Експерт додав, що ситуація на напрямку наразі перебуває під контролем. Водночас не можна сказати, що після захоплення Вугледару росіяни здобули стратегічну перспективу для того, щоб розвинути стрімкий темп наступальної операції.

Вихід ЗСУ із Вугледару

Сили оборони України офіційно підтвердили, що вони покинули Вугледар у середу, 2 жовтня. Зазначалося, що ворог робив все можливе, щоб захопити місто, і в процесі флангових атак значно виснажив українські сили.

Президент Володимир Зеленський назвав це рішення виваженим кроком, спрямованим на збереження життя військовослужбовців.

Тим часом пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Чорних Запорожців Арсеній Приліпка розповів окремі подробиці про вихід Сил оборони з Вугледару. За його словами, евакуація поранених з міста була складною, у зв'язку з чим вихід дозволив мінімізувати втрати, наскільки це було можливо.