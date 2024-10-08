Обвала фронта нет. Как выход ВСУ из Угледара изменит поле боя и какие города под угрозой

Российские войска в Донецкой области не остановились на захвате Угледара и продолжают давить на других участках фронта. Очевидно, приоритетными целями являются Курахово и Покровск, но при этом враг не отказывается и от второстепенных направлений. О том, чего ждать на фронте и какие следующие города под угрозой, – в материале РБК-Украина.

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Угледар потерян, но фронт не обрушился

Российская армия подошла к Угледару еще в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Но "проклятая крепость", как ее окрестила вражеская пропаганда, все не сдавалась, хотя долгое время находилась на грани. Выгодные позиции позволяли Силам обороны не только держать позиции, но и уничтожать противника.

Один из самых громких разгромов путинских войск случился именно возле Угледара. В феврале 2023 года досталось 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты – элитному подразделению Тихоокеанского флота. После той истории масштабных штурмов в этом районе не было, пока основным оружием россиян не стали авиабомбы.

Они изменили ситуацию и с августа оккупанты начали подступать с флангов. За несколько недель им удалось захватить территории к западу и востоку от Угледара, до конца сентября он оказался в полуокружении, у ВСУ оставалась одна дорога на север, а расстояние между вражескими "клещами" сократилась всего до 2 км.

Уже 1 октября об оккупации Угледара сообщили в проекте DeepState. В российских пабликах появились фото и видео с триколорами во всех уголках города. Официально выход украинских сил подтвердили на следующий день.

Следующей после Угледара целью россиян может стать Курахово (фото deepstatemap.live)

В заявлении оперативно-стратегической группировки "Хортица" говорилось, что фланговыми ударами противник истощил оборону ВСУ, в результате чего возникла угроза окружения. "Высшим командованием дано разрешение на маневр по выходу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники", – отметили военные.

Угледар был выгодным плацдармом в плане огневого влияния на железнодорожную логистику через Волноваху (между южными частями Донецкой и Запорожской областей). Его потеря, безусловно, стала ощутимым ударом, но не обеспечила стратегического прорыва для россиян.

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, выход прошел довольно слажено под давлением значительно превосходящих сил.

"Обвала фронта нет и, я думаю, не будет. Единственное, что нужно понимать, если враг сможет сохранить такое давление, нам придется отходить ближе к Курахово, чтобы с новых участков держать оборону и пытаться остановить РФ. Курахово станет мощным защитным редутом. Ситуация под контролем и нельзя сказать, что с захватом Угледара враг получил стратегическую перспективу для того, чтобы развить стремительный темп наступательной операции", – рассказал он РБК-Украина.

К сожалению, пока нельзя сказать и о том, что россияне готовы замедлиться. А следующий удар может произойти на этом, другом или сразу нескольких направлениях.

Куда россияне могут пойти дальше

Захват Угледара не дает оккупационным войскам какого-либо решающего преимущества, соглашается военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, до конца года перед россиянами стоят как основные задачи, по типу захвата Курахово, Покровска, Торецка и Часов Яра, так и второстепенные: срез Работинского выступа, открытие Ореховского направления, активизация в сторону Гуляйполя и на Времевском направлении, выход на левый берег Оскола и рассечение Лимано-Купянской оси.

При этом сил и средств на выполнение всех основных и второстепенных задач у россиян не хватает. Как и уверенности в преимуществе в 2025 году, о чем свидетельствуют указы Владимира Путина об увеличении численности армии, считает эксперт.

Как отмечают в британской разведке, Угледар стоит на пересечении ключевых Донецкого и Запорожского фронтов. И, по ее оценке, в ближайшее время ожидается наступление к западу на Великую Новоселку (в сторону Запорожья по трассе T0509) и к северу на село Богоявленка.

Наступление на Великую Новоселку может стать отвлекающим маневром (фото deepstatemap.live)

Коваленко допускает, что после Угледара россияне будут пытаться двигаться на Богоявленку и Новоукраинку. Но это "этап весьма долгосрочных боев в полях". Мусиенко называет главную цель на данном направлении – город Курахово, подойти к нему и взять в полуокружение.

Что касается Великой Новоселки, то собеседник напоминает, что менее чем год назад, когда враг наступал после захвата Марьинки, могло создаться впечатление о продвижении на Курахово без угрозы для Угледара.

"Но они не пропустили Угледар. Поэтому, думаю, если и будут наступать на Великую Новоселку, то чтобы оттянуть наши силы. Но сконцентрируются на охватывающей операции в районе Курахово", – объяснил он в беседе с изданием.

В северной части Донецкой области бои за Торецк проходят в более сложных для них условиях, чем в начале наступления на агломерацию. Сейчас украинские силы действуют из промышленных зон, а ландшафтно-рельефные особенности и прочие преграды тоже работают не в пользу россиян. Таким образом, Торецк, как ранее Угледар и Авдеевка, истощает наступательный ресурс РФ.

Еще одной болезненной темой стал Часов Яр, наступление на которое длится с октября 2023 года. До сих пор оккупанты не пересекли канал "Северский Донец – Донбасс" и в сутки теряют до роты, подчеркивает Коваленко.

Курахово и Покровск как основные цели

Согласно сводкам Генерального штаба, наиболее горячими точками остаются Кураховское и Покровское направления. Ежедневно там фиксируется по несколько десятков боестолкновений. Исходя из этого можно сделать вывод, что Курахово и Покровск – главные цели и эти города вскоре могут оказаться под угрозой.

"Именно здесь на сегодня две основные точки, на которых россияне сосредоточили наступательную активность. Цель ставится понятная. Провести фланговые операции, чтобы взять их в полуокружение, с перспективой оперативного окружения", – говорит Мусиенко.

Покровск - еще один город, над которым нависла угроза, но до него россиянам еще нужно пройти Селидово и Мирноград (фото deepstatemap.live)

На Курахово противник попытается пойти с юга ­(со стороны Угледара) и с востока (со стороны Марьинки). С севера не получится, так как там природные препятствия. "Это не значит, что они зайдут в Курахово. Думаю, главный вопрос – создать угрозу захода и давить с юга и востока", – отметил он.

Под Покровском характер охватывающей операции прослеживается давно. Оккупанты пытаются пробиться на север через Мирноград и двигаются к югу в районе Селидово.

"Почему они это делают? Потому что по замыслу российского командования, даже если не удастся зайти непосредственно в эти города, то по крайней мере рассчитывают окружить их и нависать с флангов. Так было в Авдеевке, она была в большом полуокружении, пока Россия не накопила силы, с которыми вошла в населенный пункт", – добавил Мусиенко.

По мнению Коваленко, армия РФ хочет быстрых побед, но южный фланг еще не сформирован для наступления на Покровск. Кроме того, город Селидово стал "костью в горле" и бои за него станут для врага не менее изматывающими, чем за Угледар.

Есть ли угрозы на других направлениях

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин на прошлой неделе заявил о возможном возобновлении более акцентированных штурмов в Запорожской области. По данным разведки, враг перебрасывает личный состав и готовится наступать под Ореховом и Работино.

Если здесь ему удастся прорваться, то возьмет под огневой контроль логистические пути из Запорожья на южную часть Запорожской и Донецкой областей.

Угрозы на Запорожском направлении действительно есть, считает Александр Мусиенко. По его мнению, такая ситуация стала возможна в связи с тем, что россияне накопили силы и готовы возобновить наступательные действия, после того, как ранее им пришлось перебросить часть подразделений в Курскую область.

"И теперь, когда подошло подкрепление, очевидно, будут активизироваться и здесь. Но цель не столько захватить большие территории, сколько растянуть наши линии и отвлечь от основных направлений удара в Донецкой области", – рассказал эксперт.

Из "второстепенных" направлений больше всего угроз на Купянском (фото deepstatemap.live)

Куда больше угроз на направлении Купянском. Особенно с учетом, что враг продолжает атаковать позиции возле районного центра в Харьковской области, а чуть южнее пытается пробиться на восточный берег реки Оскол и рассечь украинский плацдарм.

К примеру, на прошлой неделе здесь количество атак достигало 22 в сутки, что больше, чем под Покровском. Силы обороны отбивали штурмы возле Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой.

Начальник военной администрации Купянска Андрей Беседин подчеркивает, что город разносят КАБами большой мощности, которые разбивают все в радиусе километра. Левобережная часть практически уже стерта с лица земли, критическая и гражданская инфраструктура, включая предприятия, уничтожены.

Мусиенко прогнозирует, что враг продолжит действовать в своем стиле. Что касается попытки прорваться к Осколу, то здесь применяется большое количество бронетехники, чего не видно на других участках фронта.

"Наши подразделения ее уничтожают, но все равно у россиян есть определенные тактические успехи. Думаю, они будут стараться продвинуться настолько, насколько хватит сил. Чтобы выходить к реке и угрожать нашей группировке в Купянске. А еще, чтобы провоцировать наше командование не передислокацию войск из Курской области сюда в Харьковскую", – отметил он.

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По разным оценкам, Россия стянула свыше 500 тысяч военных на линию фронта. Что в несколько раз больше, чем в начале большого вторжения. Поэтому сложно спрогнозировать, где конкретно будет следующий масштабный удар.

Встречаются мнения, что сейчас противник на пике, который продлится еще несколько недель, пока не пойдут обильные дожди. Однако это, пожалуй, последнее, что нужно брать в расчет, когда заходит речь о боях на Востоке. Как показал опыт, погодные условия не останавливают россиян.

"Конечно, они могут снижать интенсивность боевых действий. Но до зимы РФ еще будет пытаться наступать и достигать определенных целей. До декабря включительно, и примерно с января, думаю, может взять оперативную паузу", – говорит Мусиенко.

Судя по ситуации на фронте, враг продолжит бросать пехоту в многочисленные штурмы, не считаясь с потерями.

"Надеюсь, наши готовятся к такому сценарию. Сейчас украинские войска наносят сдерживающие удары, ведут активную обороны. Давать отпор и держать фронт удается. Ситуация сложная, возможно, придется отойти еще в разных местах. Но катастрофы нет", – подытожил эксперт.

При подготовке текста использовались: аналитика и карты проекта DeepState, оценки британской разведки, сводки Генерального штаба ВСУ, пост военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивления" Александра Коваленко в Telegram, комментарии руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко.