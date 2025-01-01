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Стало известно сколько украинских пилотов прошли подготовку к полетам на F-16 в Британии

Среда 01 января 2025 19:17
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Стало известно сколько украинских пилотов прошли подготовку к полетам на F-16 в Британии Фото: сколько украинских пилотов прошли подготовку к полетам на F-16 в Британии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Великобритании 200 украинских авиаторов прошли базовую подготовку к полетам на истребителях F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Великобритании в Украине.

Как отметили в посольстве, украинские пилоты прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку.

"Инструкторы Королевских ВВС обучали пилотов общему управлению самолетом, полету по приборам, навигации на низких высотах и полету в сложных формированиях", - говорится в сообщении посольства.

Передача истребителей F-16 для Украины

Украина и ее союзники создали авиационную коалицию в 2023 году с целью предоставления боевых самолетов F-16. Тогда президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужно минимум 128 истребителей F-16.

Уже в августе 2024 года стало официально известно, что в Украину прибыли первые истребители F-16. Однако все еще не известно, сколько именно самолетов получила Украина. Первые F-16 Украине передали Нидерланды и Дания. Впоследствии стало известно, что Бельгия передаст Украине 30 истребителей до конца 2028 года.

Также стоит напомнить, что в конце августа прошлого года Украина потеряла один из полученных самолетов. Это произошло во время массированной атаки врага 26 августа. В результате авиакатастрофы погиб опытный пилот Алексей Месь "Мунфиш".

Сейчас украинские пилоты продолжают обучение на F-16. Тренировки проходят в нескольких странах, в частности в США.

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