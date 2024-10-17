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У Украины не будет полной эскадрильи F-16 до конца года, - WSJ

Киев, Четверг 17 октября 2024 09:28
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У Украины не будет полной эскадрильи F-16 до конца года, - WSJ Фото: Украина не получит полную эскадрилью F-16 до конца года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

У Украины скорее всего не будет полной эскадрильи истребителей F-16 до конца года. Вероятно, такое количество самолетов Украина получит до весны или лета следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

США переориентируют свою подготовку украинских пилотов F-16 с опытных летчиков на младших курсантов. Это решение может отодвинуть на многие месяцы срок, когда Украина получит полную эскадрилью самолетов.

Представители США объясняют, что такое решение было принято из-за нехватки опытных украинских пилотов со знанием английского языка. Некоторые чиновники также заявили, что США считают, что младшие кадеты будут более открыты к западной учебе.

Обучение украинских пилотов проходит в трех разных местах: на базе Моррис в американском штате Аризоне, на военной авиабазе Дании в Скридструпе, которую недавно закрыли. По данным WSJ, в настоящее время курсы прошли около десятка пилотов, 11 из них сейчас летают в Украине. По словам западного чиновника, некоторые пилоты, начавшие обучение в Дании, не прошли программу.

Информированные источники издания отмечают, что у Украины скорее всего не будет полной эскадрильи F-16 (20 самолетов и 40 пилотов, которые ими будут управлять) максимум до весны или лета следующего года.

По словам личности, знакомой с программой, восемь украинских курсантов, которые в прошлом году изучали базовые навыки полета на реактивном учебно-тренажерном самолете Alpha Jets во Франции, в прошлом месяце начали обучение на F-16 в Румынии. Еще восемь опытных пилотов сейчас завершают обучение на F-16 в Аризоне и прибудут в Украину в начале следующего года.

F-16 уже в Украине

Напомним, в августе 2024 стало официально известно, что Украина получила первые истребители F-16 от партнеров. Однако, как отмечает украинское командование, это не изменит ситуацию в поле боя. Украина ожидает других поставок самолетов.

Но Украина уже лишилась одного из полученных истребителей. Это произошло во время массированной атаки врага 26 августа. Известно, что самолет сбил четыре цели и заходил на следующую. Тогда истребитель потерял связь. В результате авиакатастрофы погиб пилот Алексей Месь "Мунфиш".

Больше о первой потере F-16 и что известно о летчике Алексее Месе - в материале РБК-Украина.

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