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Стало відомо скільки українських пілотів пройшли підготовку до польотів на F-16 у Британії

Середа 01 січня 2025 19:17
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Стало відомо скільки українських пілотів пройшли підготовку до польотів на F-16 у Британії Фото: скільки українських пілотів пройшли підготовку до польотів на F-16 у Британії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Великій Британії 200 українських авіаторів пройшли базову підготовку до польотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Великої Британії в Україні.

Як зазначили у посольстві, українські пілоти пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку.

"Інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях", - сказано у повідомленні посольства.

Передача винищувачів F-16 для України

Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію у 2023 році з метою надання бойових літаків F-16. Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16.

Вже у серпні 2024 року стало офіційно відомо, що в Україну прибули перші винищувачі F-16. Однак все ще не відомо, скільки саме літаків отримала Україна. Перші F-16 Україні передали Нідерланди та Данія. Згодом стало відомо, що Бельгія передасть Україні 30 винищувачів до кінця 2028 року.

Також варто нагадати, що наприкінці серпня минулого року Україна втратила один з отриманих літаків. Це сталося під час масованої атаки ворога 26 серпня. Внаслідок авіакатастрофи загинув досвідчений пілот Олексій Месь "Мунфіш".

Наразі українські пілоти продовжують навчання на F-16. Тренування проходяться у декількох країнах, зокрема в США.

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