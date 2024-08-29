Первая потеря. Что известно о катастрофе F-16 и летчике Алексее "Мунфиш" Месе

Что известно о катастрофе и погибшем летчике, - рассказывает РБК-Украина ниже.

Что известно о потере F-16

Как сообщили в Генштабе ВСУ, при отражении массированной российской атаки с одним из истребителей F-16 была потеряна связь. Это произошло после того, как истребитель начал заходить на следующую вражескую цель.

Позже выяснилось, что F-16 потерпел крушение, а летчик - погиб. Для установления причин аварии была создана специальная комиссия Минобороны. В настоящее время комиссия работает в районе падения самолета.

В то же время американские СМИ писали, что возможной причиной аварии могла быть поломка самолета или ошибка пилота, но это выясняется. Кроме того, "Голос Америки" со ссылкой на источники в Воздушных силах Украины отмечали, что не исключается и так называемый "дружественный огонь".

"Рассматриваются разные версии, включая "дружеский огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота. Но точно причины будут известны лишь после завершения расследования", - рассказал СМИ представитель ВС.

Как написало издание The Wall Street Journal, всего по состоянию на сейчас Украина получила от западных партнеров шесть истребителей F-16.

Что известно о погибшем летчике F-16

По данным источника РБК-Украина в Силах обороны, в результате крушения погиб летчик Алексей Месь с позывным "Мунфиш". О его гибели при отражении российской ракетно-дроновой атаки сообщили сегодня в Воздушном командовании "Запад", но не уточняли, каким именно самолетом он пилотировал.

Как рассказали в командовании, "Мунфиш" во время своего последнего боевого вылета уничтожил три крылатые ракеты и один ударный беспилотник. В целом, привлеченные к отражению российской атаки F-16 сбили в понедельник четыре вражеские ракеты.

Алексей Месь - лучанин. Родился 20 октября 1993 года. Военную службу проходил по контракту.

В сентябре 2023 года стало известно, что летчик с позывным "Мунфиш" проходит обучение на F-16 в Британии. О его обучении, в частности, сообщало 144-е истребительное крыло Воздушных сил Нацгвардии США. Мунфиш даже включался в эфир телемарафона и рассказывал об обучении украинцев на западных истребителях.

"Я бы сравнил наши самолеты, которые у нас есть на вооружении, с F-16, как перейти с кнопочного телефона на 16 iPhone", - рассказывал он тогда.

До этого "Мунфиш" вместе с другим известным украинским летчиком Андреем Пильщиковым с позывным "Джус" лоббировали вопросы передачи Украине западных истребителей F-16. "Джус" и "Мунфиш" ездили в США и встречались с американскими чиновниками, чтобы убедить их разрешить передачу F-16 украинской армии.

Фото: украинские летчики "Джус" и "Мунфиш" в США

"Джус" погиб 25 августа 2023 в результате авиакатастрофы во время полета над Житомирской областью. "Мунфиш" отдал жизнь за Украину через год и один день.

До того, как пересесть на F-16, Месь был командиром эскадрильи украинских истребителей МиГ-29. Сегодня, 29 августа, прошла церемония прощания с погибшим летчиком. Приказом главкома ВСУ ему посмертно присвоили воинское звание полковник.