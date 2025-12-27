Стало известно, сколько нужно времени для восстановления света в Киеве
В Киеве продолжаются восстановительные работы после атаки российских оккупантов на энергетику. Нужно двое-трое суток, чтобы стабилизировать ситуацию со светом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергея Нагорняка в эфире телемарафона.
По словам Нагорняка, российский теракт был очень масштабным. Атакам подверглись подстанции "Укрэнерго", облэнерго и меньшие объекты генерации, не говоря уже о крупных станциях.
Ракетно-дроновые теракты россияне устроили на Киевской ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкой ТЭЦ, Трипольской ТЭЦ. Ситуация сейчас достаточно сложная. Для стабилизации ситуации нужно несколько суток.
"Два-три дня нужно, чтобы стабилизировалась ситуация со светом в Киеве и области", - отметил нардеп.
Обстрел Киева 27 декабря
Напомним, что в ночь на 27 декабря российские оккупанты запустили по Украине 40 ракет и 519 беспилотников. Силы ПВО сбили и подавили 503 воздушные цели противника - 30 ракет и 474 вражеских дронов. Большинство вражеских средств атаки пришлись на Киев и Киевскую область. Подробнее о последствиях атаки РФ - читайте в материале РБК-Украина.
Также в результате российского теракта без света и отопления осталось более 40% жилых домов Киева и области - всего сотни тысяч абонентов. Коммунальные и экстренные службы работают круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия, но точные сроки восстановления света и отопления пока неизвестны - это отдельно отметили в "Укрэнерго".