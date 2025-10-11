ua en ru
Сб, 11 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украину накроют дожди и туманы: какой сегодня будет погода

Украина, Суббота 11 октября 2025 07:00
UA EN RU
Украину накроют дожди и туманы: какой сегодня будет погода Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 11 октября (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Сегодня и завтра погода в Украине порадует незначительным теплом, но в большинстве областей ожидается плотная облачность и дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По ее словам, значительная часть континентальной Европы находится и будет находиться под влиянием масштабного антициклона (центр аж над Атлантикой), поэтому и осадков в зоне его влияния не будет.

"А восточная часть Европы, ее север как раз окажутся в зоне действия циклонов и атмосферных фронтов", - сообщила синоптик.
Украину накроют дожди и туманы: какой сегодня будет погода

Какая погода в Украине?

Сегодня и завтра в большинстве областей ожидается периодически или дождь, или туман, или туманы, или просто плотная облачность.

Прохладно или даже холодно будет сегодня днем +8+13 градусов, на несколько градусов выше на юге и юго-востоке. В воскресенье немного потеплеет, в течение дня +13+15 градусов, на юге (кроме Одесской области) и юго-востоке +14+18 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня и завтра ожидаются преимущественно облачными, периодически дождь.

"Кстати, вероятность дождя в воскресенье меньше - гулять комфортнее", - отметила Диденко.

В воскресенье, 12-го октября, в столице будет немного теплее, до +14 градусов. А в субботу в течение дня +10+12 градусов.

"И временами будет досаждать порывистый северо-западный ветер", - добавила она.

.

Напомним, ранее метеоролог и синоптик Наталья Диденко рассказала, что в пятницу, 10 октября, погода в Украине ожидается преимущественно дождливая.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
Новости
Путин послал миру "тупой сигнал" новым ударом по энергетике Украины, - МИД
Путин послал миру "тупой сигнал" новым ударом по энергетике Украины, - МИД
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит