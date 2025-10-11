Украину накроют дожди и туманы: какой сегодня будет погода

Сегодня и завтра погода в Украине порадует незначительным теплом, но в большинстве областей ожидается плотная облачность и дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По ее словам, значительная часть континентальной Европы находится и будет находиться под влиянием масштабного антициклона (центр аж над Атлантикой), поэтому и осадков в зоне его влияния не будет.

"А восточная часть Европы, ее север как раз окажутся в зоне действия циклонов и атмосферных фронтов", - сообщила синоптик.



Какая погода в Украине?

Сегодня и завтра в большинстве областей ожидается периодически или дождь, или туман, или туманы, или просто плотная облачность.

Прохладно или даже холодно будет сегодня днем +8+13 градусов, на несколько градусов выше на юге и юго-востоке. В воскресенье немного потеплеет, в течение дня +13+15 градусов, на юге (кроме Одесской области) и юго-востоке +14+18 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня и завтра ожидаются преимущественно облачными, периодически дождь.

"Кстати, вероятность дождя в воскресенье меньше - гулять комфортнее", - отметила Диденко.

В воскресенье, 12-го октября, в столице будет немного теплее, до +14 градусов. А в субботу в течение дня +10+12 градусов.

"И временами будет досаждать порывистый северо-западный ветер", - добавила она.

.