ua en ru
Сб, 11 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Україну накриють дощі та тумани: якою сьогодні буде погода

Україна, Субота 11 жовтня 2025 07:00
UA EN RU
Україну накриють дощі та тумани: якою сьогодні буде погода Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 11 жовтня (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Сьогодні та завтра погода в Україні порадує незначним теплом, але в більшості областей очікується щільна хмарність та дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За її словами, значна частина континентальної Європи перебуває і перебуватиме під впливом масштабного антициклону (центр аж над Атлантикою), тому й опадів в зоні його впливу не буде.

"А східна частина Європи, її північ якраз опиняться у зоні дії циклонів та атмосферних фронтів", - повідомила синопткиня.
Україну накриють дощі та тумани: якою сьогодні буде погода

Яка погода в Україні?

Сьогодні та завтра у більшості областей очікується періодично або дощ, або мряка, або тумани, або просто щільна хмарність.

Прохолодно чи й холодно буде сьогодні вдень +8+13 градусів, на кілька градусів вище на півдні та південному сході. У неділю трохи потепліє, протягом дня +13+15 градусів, на півдні (окрім Одещини) та південному сході +14+18 градусів.

Погода в Києві

У Києві сьогодні та завтра очікуються переважно хмарними, періодично дощ.

"До речі, ймовірність дощу в неділю менша - гуляти комфортніше", - зазначила Діденко.

В неділю, 12-го жовтня, в столиці буде трохи тепліше, до +14 градусів. А в суботу протягом дня +10+12 градусів.

"І часом докучатиме рвучкий північно-західний вітер", - додала вона.

.

Нагадаємо, раніше метеорологиня і синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що в п'ятницю, 10 жовтня, погода в Україні очікується переважно дощова.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить