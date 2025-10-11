Україну накриють дощі та тумани: якою сьогодні буде погода

Сьогодні та завтра погода в Україні порадує незначним теплом, але в більшості областей очікується щільна хмарність та дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За її словами, значна частина континентальної Європи перебуває і перебуватиме під впливом масштабного антициклону (центр аж над Атлантикою), тому й опадів в зоні його впливу не буде.

"А східна частина Європи, її північ якраз опиняться у зоні дії циклонів та атмосферних фронтів", - повідомила синопткиня.



Яка погода в Україні?

Сьогодні та завтра у більшості областей очікується періодично або дощ, або мряка, або тумани, або просто щільна хмарність.

Прохолодно чи й холодно буде сьогодні вдень +8+13 градусів, на кілька градусів вище на півдні та південному сході. У неділю трохи потепліє, протягом дня +13+15 градусів, на півдні (окрім Одещини) та південному сході +14+18 градусів.

Погода в Києві

У Києві сьогодні та завтра очікуються переважно хмарними, періодично дощ.

"До речі, ймовірність дощу в неділю менша - гуляти комфортніше", - зазначила Діденко.

В неділю, 12-го жовтня, в столиці буде трохи тепліше, до +14 градусів. А в суботу протягом дня +10+12 градусів.

"І часом докучатиме рвучкий північно-західний вітер", - додала вона.

