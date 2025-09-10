ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Снаряды, системы Patriot и миллиарды евро помощи: Шмыгаль подвел итоги "Рамштайна"

Украина, Среда 10 сентября 2025 12:19
UA EN RU
Снаряды, системы Patriot и миллиарды евро помощи: Шмыгаль подвел итоги "Рамштайна" Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во время 30-го заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" Украина получила важный сигнал - международная поддержка будет продолжаться и усиливаться.

Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По его словам, партнеры договорились о значительных поставках вооружений, боеприпасов и инвестициях в оборонную промышленность.

"Солидарность свободного мира и системная поддержка Сил обороны Украины - ключевой залог длительного и справедливого мира", - подчеркнул Шмыгаль.

Решение ЕС

Европейский Союз подтвердил обязательство передать Украине 2 млн боеприпасов, из которых уже собрано 80%. Также речь идет о возможности направления 6,6 млрд евро из Фонда мира ЕС на закупку американского вооружения для нужд ВСУ.

Кроме того, ЕС будет инвестировать в оборонную промышленность через механизм SAFE и готовит выделение по 4 млрд евро в октябре и ноябре.

Помощь стран-партнеров

Германия передаст две системы Patriot, а также профинансирует закупку украинских дронов на 300 млн евро. Великобритания профинансирует производство нескольких тысяч дальнобойных ударных дронов, которые должны поступить в Украину в течение года.

Норвегия выделит 8 млрд долларов в 2026 году, а также поставит вооружение для украинской бригады, которую совместно оснащают страны Скандинавии и Балтии. Дания запускает совместное с Украиной производство дальнобойного оружия.

Канада объявила о финансировании в размере более 800 млн долларов на различные программы помощи, включая развитие "коалиций возможностей". Швеция работает над 20-м пакетом помощи, а Чехия готовит поставки более миллиона боеприпасов в 2025 году.

Другие договоренности

Нидерланды объявили о помощи на 1,2 млрд евро до конца года и инвестициях в проекты deep strike. Польша передаст 10 тысяч снарядов калибра 155 мм уже в ближайшее время.

Франция ускоряет реализацию совместных индустриальных проектов и передает самолеты Mirage. Испания, Литва, Латвия, Бельгия, Люксембург также подтвердили новые пакеты поддержки.

"Спасибо партнерам за продуктивную встречу и важные договоренности. Роль НАТО в развитии формата "Рамштайн" будет расти, в частности в координации между союзниками", - подчеркнул министр обороны.

Напомним, министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время заседания "Рамштейна" 9 сентября заявил, что Украине срочно нужны 10 зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также ракеты к ним.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС выполнил 80% от целевого показателя в 2 млн снарядов для Украины и стремится достичь 100% к октябрю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Встреча Рамштайн
Новости
Пострадавший и пожар: появилось видео разрушений в Винницкой области после атаки
Пострадавший и пожар: появилось видео разрушений в Винницкой области после атаки
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России