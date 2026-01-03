Стало известно, когда Мадуро может предстать перед судом в США: СМИ назвали дату

Отмечается, что Мадуро планируется перевезти сначала в аэропорт в районе Нью-Йорка. Далее захваченного диктатора перевезут уже непосредственно в город, там его оформят и переведут в тюрьму следственного изолятора. Его жена Силия Флорес будет содержаться там же, но в женском блоке.

Предполагается, что уже в понедельник, 5 января, или "до этого" Мадуро предстанет перед судом в США, чтобы выслушать объявленные ему обвинения. Далее состоится судебное разбирательство его дела.

Последнее известное местонахождение Мадуро - борт американского десантного корабля USS Iwo Jima. Туда его из Каракаса доставили спецназовцы из подразделения Delta.