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Стало известно, какую меру пресечения будут просить для Шабунина прокуроры

Вторник 15 июля 2025 15:37
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Стало известно, какую меру пресечения будут просить для Шабунина прокуроры Фото: Виталий Шабунин, глава ЦПК (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Суд начал рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Сторона обвинения уже определилась со своим ходатайством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, прокуроры будут просить избрать для Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства с возложением определенных обязанностей.

Подозрение Шабунину

Напомним, 11 июля в сети появилась информация, что украинские правоохранители провели обыски у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина дома и по месту работы.

После этого Государственное бюро расследований сообщило, что общественному активисту объявили о подозрении в уклонении от службы в армии и использовании автомобиля, предназначенного для ВСУ, без разрешения.

Имя правоохранители не называли, но источники РБК-Украина сообщили, что речь о Виталии Шабунине.

Теперь главе ЦПК грозит до 10 лет тюрьмы.

На этом фоне возник скандал, поскольку, как рассказала в комментарии РБК-Украина исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, обыски проходили без решения суда.

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НАБУ Суд Мера пресечения Виталий Шабунин
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