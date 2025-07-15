Стало известно, какую меру пресечения будут просить для Шабунина прокуроры

Суд начал рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Сторона обвинения уже определилась со своим ходатайством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, прокуроры будут просить избрать для Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства с возложением определенных обязанностей.

Подозрение Шабунину

Напомним, 11 июля в сети появилась информация, что украинские правоохранители провели обыски у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина дома и по месту работы.

После этого Государственное бюро расследований сообщило, что общественному активисту объявили о подозрении в уклонении от службы в армии и использовании автомобиля, предназначенного для ВСУ, без разрешения.

Имя правоохранители не называли, но источники РБК-Украина сообщили, что речь о Виталии Шабунине.

Теперь главе ЦПК грозит до 10 лет тюрьмы.

На этом фоне возник скандал, поскольку, как рассказала в комментарии РБК-Украина исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, обыски проходили без решения суда.

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