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Стало відомо, який запобіжний захід проситимуть для Шабуніна прокурори

Вівторок 15 липня 2025 15:37
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Стало відомо, який запобіжний захід проситимуть для Шабуніна прокурори Фото: Віталій Шабунін, голова ЦПК (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Суд розпочав розгляд питання про обрання запобіжного заходу голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Сторона обвинувачення вже визначилася зі своїм клопотанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників видання, прокурори проситимуть обрати для Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з покладанням певних обов'язків.

Підозра Шабуніну

Нагадаємо, 11 липня в мережі з'явилася інформація, що українські правоохоронці провели обшуки у голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна вдома і за місцем роботи.

Після цього Державне бюро розслідувань повідомило, що громадському активісту оголосили про підозру в ухиленні від служби в армії та використанні автомобіля, призначеного для ЗСУ, без дозволу.

Ім'я правоохоронці не називали, але джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться про Віталія Шабуніна.

Тепер голові ЦПК загрожує до 10 років в'язниці.

На цьому тлі виник скандал, оскільки, як розповіла в коментарі РБК-Україна виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк, обшуки проходили без рішення суду.

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НАБУ Суд Запобіжний захід Виталий Шабунин
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