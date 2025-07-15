Стало відомо, який запобіжний захід проситимуть для Шабуніна прокурори

Суд розпочав розгляд питання про обрання запобіжного заходу голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Сторона обвинувачення вже визначилася зі своїм клопотанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників видання, прокурори проситимуть обрати для Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з покладанням певних обов'язків.

Підозра Шабуніну

Нагадаємо, 11 липня в мережі з'явилася інформація, що українські правоохоронці провели обшуки у голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна вдома і за місцем роботи.

Після цього Державне бюро розслідувань повідомило, що громадському активісту оголосили про підозру в ухиленні від служби в армії та використанні автомобіля, призначеного для ЗСУ, без дозволу.

Ім'я правоохоронці не називали, але джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться про Віталія Шабуніна.

Тепер голові ЦПК загрожує до 10 років в'язниці.

На цьому тлі виник скандал, оскільки, як розповіла в коментарі РБК-Україна виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк, обшуки проходили без рішення суду.

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