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В ЦПК сообщили детали обысков у Шабунина и отреагировали на подозрения

Пятница 11 июля 2025 19:27
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В ЦПК сообщили детали обысков у Шабунина и отреагировали на подозрения Фото: Виталий Шабунин (скрин видео)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Следователи ГБР действительно сегодня провели обыски в воинской части и дома у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

"У Виталия под Чугуевом в воинской части проводится обыск, у нас связи с ним нет, у него изъяли телефон, скорее всего, получили доступ ко всем его контактам. Параллельно с этим завершился обыск в доме Виталия в Киеве, где проживает жена с детьми", - рассказала она.

По ее словам, во время обыска у родных Шабунина были изъяты телефоны, компьютер и другая техника. Каленюк рассказала, что на обысках присутствовали двое следователей от ГБР и несколько человек в военной форме.

"Обыск проходил без решения суда, что на Чугуевщине, что в Киеве. Это происходит в очень экстраординарных случаях, если это какой-то серьезный преступник, неотложный обыск, в котором отключают телефоны, планшеты, отбирают телефоны... Они не дождались адвоката, начали обыск без адвоката, он приехал в конце", - ответила Каленюк.

Подозрение в уклонении от службы

По мнению Каленюк, заявления об уклонении от службы - это чушь, ведь Шабунин мобилизовался добровольно в первый день полномасштабного вторжения и имел ротации на востоке.

"Его постоянно анонимные Telegram-каналы пытались дискредитировать, распространять, что он не так служит, не там служит. Он знает, что есть уголовное производство в отношении его экс-командира ТРО, были попытки давления на командира, чтобы он дал показания против Виталия, насколько мне известно, было даже несколько уголовных производств с этим намерением", - говорит Каленюк.

По ее мнению, уголовное производство может быть связано с тем, что Шабунин на службе продолжает публично критиковать власть, а его ЦПК - разоблачать коррупционные схемы.

Подозрение относительно "мошенничества с внедорожником"

"Эта тема постоянно муссировалась на анонимных Telegram-каналах, что якобы Виталий пользовался автомобилем, который предназначен для нужд ВСУ, автомобиль, который предоставили волонтеры. Это авто сейчас служит на фронте. Я напомню, что его туда (в часть под Чугуевом, - ред.) перевели два дня назад очень резко, очень срочно, без каких-то причин, без объяснений", - рассказала она.

По ее словам, это могли сделать, чтобы изъять телефон и получить доступ к частным коммуникациям. А еще так труднее организовать помощь адвокатов, чем в Киеве.

"Пока что связи с Виталием нет, мы не понимаем, что происходит, завершились или не завершились обыски. Сейчас нет адвоката, который на месте, мы над этим работаем. Но факт в том, что все уже провели - без адвоката, без суда", - подчеркнула она.

Что предшествовало

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Государственное бюро расследований провело обыски по месту службы председателя правления ЦПК Виталия Шабунина в Чугуевском районе Харьковской области, а также в его доме.

Впоследствии ГБР сообщило о подозрении общественному активисту, который, по данным следствия, уклонялся от службы в армии и без разрешения пользовался автомобилем, предназначенным для ВСУ.

Как выяснило РБК-Украина, речь действительно о главе Центра противодействия коррупции Виталии Шабунине, у которого сегодня проводились обыски.

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