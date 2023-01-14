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Стало известно, есть ли жертвы или пострадавшие в результате атаки на Киев

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Киев, Суббота 14 января 2023 11:46
Стало известно, есть ли жертвы или пострадавшие в результате атаки на Киев Фото: критических попаданий пострадавших и погибших из-за атаки на Киев нет (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Во время сегодняшней утренней ракетной атаки на Киев не было критических попаданий в объекты инфраструктуры. Жертв и пострадавших тоже нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя Киевского городского головы Владимира Бондаренко в эфире телемарафона.

"О последствиях: критических попаданий нет, пострадавших и погибших нет. Что касается ракетных ударов, пока стратегическая авиация страны-террориста находится в воздухе и несколько ракетоносителей (на боевом дежурстве - ред.) в море. Поэтому не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги", - рассказал Бондаренко.

Вместе с тем, он отметил, что городские службы максимально оперативно реагируют на все события. Уже обнаружены обломки ракет, будет изучаться ее тип и откуда она летела.

"Что касается пожара, который был на одном из нежилых объектов в жилых в Голосеевском районе, по состоянию на данный момент он ликвидирован", - добавляет Бондаренко.

Он уточнил, что падение обломков ракет в Голосеевском районе и пожар не связан. По его словам, "это была другая точка".

Напомним, сегодня утром Киев подвергся ракетному удару. По словам мэра Виталия Кличко, были взрывы в Днепровском районе, а в Голосеевском упали обломки ракет.

Также в результате утренней атаки были повреждены 18 частных домов на территории Киевской области.

Добавим, сегодня украинцев предупредили о массированном ракетном ударе, который ожидается ближе к полудню. Заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ не исключает возможность изменения начального курса вражеских ракет.

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