Украинцев предупредили о возможном массированном ударе с воздуха ближе к полудню: что известно

В субботу, 14 января, около 12.00, Россия может нанести массированный удар с воздуха. Украинцев попросили не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черкасской области Игоря Табурца.

"Возможный массированный ракетный удар! Все остаемся в укрытиях и не пренебрегаем своей безопасностью! Берегите себя!" – написал он в Telegram .

"Враг снова атакует территорию Украины с воздуха. В частности, баллистикой. Возможен массированный ракетный удар. Ожидаем масштабные тревоги с 12.00", - написал он.

Как сообщалось, жители Киева слышны мощные взрывы 14 января. Немного позже в городе и области объявили воздушную тревогу. Подробнее об атаке на Киев - читайте в статье РБК-Украина.

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