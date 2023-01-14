Взрывы в Киевской области: есть попадания в жилую застройку

В Киевской области с утра субботы, 14 января, прогремели взрывы. Есть попадание в жилую постройку в селе Копылов Макаровской поселковой общины Бучанского района.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Во время утренней атаки зафиксировано попадание в жилую застройку. В домах местных жителей выбиты окна", - рассказал он. По его словам, предварительно информации о пострадавших нет. "На месте работают экстренные службы", – добавил Тимошенко. Обновлено 10.40. По данным главы Киевской ОВ Алексея Кулебы, в результате утренней атаки повреждены 18 частных домов. "Истерзанные крыши и окна. Экстренные службы работают на месте. Предварительно, без пострадавших", - написал он в Telegram.