В Киеве раздались мощные взрывы. Город под ракетной атакой: что известно
Жители Киева слышны мощные взрывы. Немного позже в городе и области объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
09:48. Взрывы в Днепровском районе столицы - мэр
"Взрывы в Днепровском районе. Все службы направляются на место. Оставайтесь в укрытиях!" - пишет городской голова Киева Виталий Кличко.
09:47. Командующий группировкой сил и средств обороны столицы Александр Павлюк призвал не игнорировать тревогу.
Между тем, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко заявил об атаках на объекты критической инфраструктуры Киева.
09:44. В Черниговской области также была объявлена воздушная тревога.
Обновлено 09:42. Ракетная атака на столицу.
"Ракетная атака на столицу. Находитесь в укрытиях к отбою тревоги! Ждите дальнейшей официальной информации", - пишут в КГВА.
Карта воздушных тревог по состоянию на 09:39 выглядит следующим образом.
Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу.
"Не игнорируйте воздушную тревогу", - написал он.
Пока не известно, что стало причиной взрывов.
Напомним, сегодня ранним утром уже слышали взрывы в Киеве и области, но воздушной тревоги не объявляли.
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