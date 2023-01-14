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В Киеве раздались мощные взрывы. Город под ракетной атакой: что известно

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Киев, Суббота 14 января 2023 09:34
В Киеве раздались мощные взрывы. Город под ракетной атакой: что известно Фото: Киеве прогремели мощные взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Жители Киева слышны мощные взрывы. Немного позже в городе и области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

09:48. Взрывы в Днепровском районе столицы - мэр

"Взрывы в Днепровском районе. Все службы направляются на место. Оставайтесь в укрытиях!" - пишет городской голова Киева Виталий Кличко.

09:47. Командующий группировкой сил и средств обороны столицы Александр Павлюк призвал не игнорировать тревогу.

Между тем, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко заявил об атаках на объекты критической инфраструктуры Киева.

09:44. В Черниговской области также была объявлена воздушная тревога.

В Киеве раздались мощные взрывы. Город под ракетной атакой: что известно

Обновлено 09:42. Ракетная атака на столицу.

"Ракетная атака на столицу. Находитесь в укрытиях к отбою тревоги! Ждите дальнейшей официальной информации", - пишут в КГВА.

Карта воздушных тревог по состоянию на 09:39 выглядит следующим образом.

В Киеве раздались мощные взрывы. Город под ракетной атакой: что известно

Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу.

"Не игнорируйте воздушную тревогу", - написал он.

Пока не известно, что стало причиной взрывов.

Напомним, сегодня ранним утром уже слышали взрывы в Киеве и области, но воздушной тревоги не объявляли.

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