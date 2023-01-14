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Стало відомо, чи є жертви або постраждалі внаслідок атаки на Київ

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Київ, Субота 14 січня 2023 11:46
Стало відомо, чи є жертви або постраждалі внаслідок атаки на Київ Фото: критичних влучань постраждалих і загиблих через атаку на Київ немає (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Під час сьогоднішньої ранкової ракетної атаки на Київ не було критичних влучань в об'єкти інфраструктури. Жертв та постраждалих також немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника Київського міського голови Володимира Бондаренка в ефірі телемарафону.

"Щодо наслідків: критичних влучань немає, постраждалих і загиблих немає. Що стосується ракетних ударів, поки що стратегічна авіація країни-терориста знаходиться в повітрі і декілька ракетоносіїв (на бойовому чергуванні - ред.) в морі. Тож не варто ігнорувати сигналів повітряної тривоги", - розповів Бондаренко.

Разом з тим він зазначив, що міські служби максимально оперативно реагують на всі події. Вже виявлені уламки ракет, вивчатиметься її тип і звідки вона летіла.

"Що стосується пожежі, яка була на одному з нежитлових об'єктів в житлових в Голосіївському районі, станом на зараз вона ліквідована", - додає Бондаренко.

Він уточнив, що падіння уламків ракет в Голосіївському районі і пожежа не пов'язані. За його словами, "це була інша точка".

Нагадаємо, сьогодні вранці Київ піддався ракетному удару. За словами мера Віталія Кличка, були вибухи в Дніпровському районі, а в Голосіївському впали уламки ракет.

Також внаслідок ранкової атаки було пошкоджено 18 приватних будинків на території Київської області.

Додамо, сьогодні українців попередили про масований ракетний удар, який очікується ближче до полудня. Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ не виключає можливість зміни початкового курсу ворожих ракет.

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