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Стало відомо, коли СН обговорить перестановки в Кабміні

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Україна, Неділя 03 жовтня 2021 00:02
Стало відомо, коли СН обговорить перестановки в Кабміні Фото: стало відомо, коли СН обговорить перестановки в Кабміні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Стало відомо, коли фракція "Слуга народу" обговорить кадрові перестановки в Кабінеті міністрів України. Це відбудеться наступного тижня.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в монобільшості.

За словами джерела видання, питання кадрових перестановок в Кабінеті міністрів України буде окремо обговорюватися на засіданні фракції "Слуга народу", але вже в Києві.

Найімовірніше, це відбудеться в середу, 6 жовтня.

Нагадаємо, що під час засідання фракції "Слуги народу" не обговорювали питання кадрових перестановок у Кабміні. Депутати зосередилися на питанні відставки спікера ВР.

Також повідомлялося, що поки що не відомо, хто займе місце Разумкова після його відставки. Про це РБК-Україна повідомили джерела.

Також відомо, коли відбудеться процедура відставки Разумкова. У "Слузі народу" зібрали для цього достатньо підписів.

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