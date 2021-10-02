Фракція "Слуга народу" не обговорювала перестановки в Кабміні

Фракція "Слуга народу" не обговорювала перестановки в Кабінеті Міністрів України на засіданні в Трускавці. Єдине кадрове питання, яке сьогодні піднімали депутати - це відставка спікера Дмитра Разумкова .

За його словами, "Слуга народу" не збиралася піднімати кадрові питання по Кабміну сьогодні.

"Кадрові питання по Кабміну тут на засіданні в Трускавці обговорюватися не будуть", - сказав він.

Ще один співрозмовник в монобільшості уточнив, що депутати "вирішили зосередитися на питанні Разумкова" і не торкатися інших кадрових перестановок.

Інше джерело видання допустило, що питання ротацій в уряді не стали форсувати одночасно з відставкою Разумкова, щоб не вносити додаткової напруги серед депутатів.