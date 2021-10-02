Фракція "Слуга народу" не обговорювала перестановки в Кабміні
Фракція "Слуга народу" не обговорювала перестановки в Кабінеті Міністрів України на засіданні в Трускавці. Єдине кадрове питання, яке сьогодні піднімали депутати - це відставка спікера Дмитра Разумкова.
Про це РБК-Україна повідомив народний депутат Данило Гетманцев.
За його словами, "Слуга народу" не збиралася піднімати кадрові питання по Кабміну сьогодні.
"Кадрові питання по Кабміну тут на засіданні в Трускавці обговорюватися не будуть", - сказав він.
Ще один співрозмовник в монобільшості уточнив, що депутати "вирішили зосередитися на питанні Разумкова" і не торкатися інших кадрових перестановок.
Інше джерело видання допустило, що питання ротацій в уряді не стали форсувати одночасно з відставкою Разумкова, щоб не вносити додаткової напруги серед депутатів.
Нагадаємо, що відставка Разумкова запланована на понеділок. У "Слузі народу" зібрали достатньо підписів для його відставки.