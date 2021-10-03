Фото: стало известно, когда СН обсудит перестановки в Кабмине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Стало известно, когда фракция "Слуга народа" обсудит кадровые перестановки в Кабинете министров Украины. Это произойдет на следующей неделе.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в монобольшинстве.