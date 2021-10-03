Стало известно, когда СН обсудит перестановки в Кабмине
Стало известно, когда фракция "Слуга народа" обсудит кадровые перестановки в Кабинете министров Украины. Это произойдет на следующей неделе.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в монобольшинстве.
По словам источника издания, вопрос кадровых перестановок в Кабинете министров Украины будет отдельно обсуждаться на заседании фракции "Слуга народа", но уже в Киеве.
Вероятнее всего, это состоится в среду, 6 октября.
Напомним, что во время заседания фракции "Слуги народа" не обсуждали вопрос кадровых перестановок в Кабмине. Депутаты сосредоточились на вопросе отставки спикера ВР.
Также сообщалось, что пока что не известно, кто займет место Разумкова после его отставки. Об этом РБК-Украина сообщили источники.
Также известно, когда состоится процедура отставки Разумкова. В "Слуге народа" собрали для этого достаточно подписей.