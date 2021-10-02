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Відставка Разумкова: "Слуга народу" не обговорювала кандидата в спікери ВР

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Києва, Субота 02 жовтня 2021 23:37
Відставка Разумкова: "Слуга народу" не обговорювала кандидата в спікери ВР Фото: народний депутат Олександр Качура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Питання відставки спікера Дмитра Разумкова обговорювався в Трускавці з президентом за ініціативою фракції. При цьому, питання кандидата на заміну голови ВР не піднімалося

Про це РБК-Україна повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

За його словами, президент не говорив депутатам про те, чи потрібно підтримувати це рішення, чи ні.

"Це рішення було прийнято більшістю. У нас є принцип прийняття рішень 70 на 30. Утрималися або проголосували "проти" близько 4-5 осіб", - розповів Качура.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що процедура відставки Дмитра Разумкова запланована на понеділок.

Також, РБК-Україна писало про те, що на думку президента України, відставка голови Верховної ради є внутрішньофракційним питанням.

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