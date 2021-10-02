Відставка Разумкова: "Слуга народу" не обговорювала кандидата в спікери ВР
Фото: народний депутат Олександр Качура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Питання відставки спікера Дмитра Разумкова обговорювався в Трускавці з президентом за ініціативою фракції. При цьому, питання кандидата на заміну голови ВР не піднімалося
Про це РБК-Україна повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.
За його словами, президент не говорив депутатам про те, чи потрібно підтримувати це рішення, чи ні.
"Це рішення було прийнято більшістю. У нас є принцип прийняття рішень 70 на 30. Утрималися або проголосували "проти" близько 4-5 осіб", - розповів Качура.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що процедура відставки Дмитра Разумкова запланована на понеділок.
Також, РБК-Україна писало про те, що на думку президента України, відставка голови Верховної ради є внутрішньофракційним питанням.