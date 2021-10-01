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У СН допустили відставку Уруського: його може замінити нардеп

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Трускавець, П'ятниця 01 жовтня 2021 21:38
У СН допустили відставку Уруського: його може замінити нардеп Фото: у СН допустили можливість відставки віце-прем'єра Олега Уруського (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко допустив можливість відставки віцепрем'єра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Змінити його на цій посаді може нардеп Дмитро Наталуха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Корнієнко.

"У нас великий кадровий потенціал нашої команди у Верховній Раді. І за ці два роки багато голів комітетів проявили себе найкращим чином, не тільки як законотворці, але і як менеджери", - сказав він, відповідаючи на питання про те, чи може посаду віцепрем'єра Уруського зайняти голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Корнієнко зазначив, що більшість голів комітетів від СН могли б працювати у виконавчій владі, і Дмитро Наталуха - не виняток.

"Він дуже професійний у цій сфері, у нього є послідовна позиція щодо підтримки національної економіки в першу чергу", - додав глава партії.

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Слуга народа Дмитро Наталуха Олег Уруський
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