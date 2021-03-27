Затор у Суецькому каналі: біля входу скупчилися понад три сотні суден
Через контейнеровоз Ever Given, що сів на мілину, біля входу в Суецький канал застрягло 321 судно. Затор утворився 24 березня.
Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.
Зазначено, що через контейнеровоз Ever Given прибрали 9 тисяч тонн баластної води, яку використовують для підтримки рівноваги судів і забезпечення їм належної ваги. Для визволення плавзасобу задіяні 14 буксирів.
Відзначається, що операції з визволення контейнеровоза заважають сильний приплив і вітер.
Як писало РБК-Україна, ВМС США планують направити групу фахівців у Суецький канал. Вони допоможуть визначити, як розблокувати рух, перекритий контейнеровозом Ever Given.
Експерти, які оцінять перспективи робіт по розблокуванню судна, прибудуть у район Суецького каналу не пізніше суботи.
Нагадаємо, 24 березня величезний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал у Єгипті. В результаті на маршруті утворилися величезні пробки судів.
Так, через затор у Суецькому каналі світова торгівля зазнає збитків у розмірі 400 млн доларів кожну годину.