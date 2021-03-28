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Застрягле в Суецькому каналі судно вдалося зрушити з місця

Новость на русском → Єгипет, Неділя 28 березня 2021 12:37
Застрягле в Суецькому каналі судно вдалося зрушити з місця Фото: контейнеровоз Ever Given вдалося зрушити (suezcanal gov eg)
Автор: РБК-Україна

Контейнеровоз Ever Given, який сів на мілину і заблокував Суецький канал, вдалося зрушити з місця. Але поки невідомо, коли його повністю знімуть з мілини.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що буксирам вдалося домогтися невеликого прогресу у зміщенні контейнеровоза, при цьому в носовій частині Ever Given стався якийсь рух.

За словами голови Управління Суецького каналу (SCA) Усмана Рабі, під корабель вже надходить вода.

"Ми очікуємо, що в будь-який момент корабель може зрушити з місця", - зазначив він на прес-конференції.

Зазначимо, близько 15% світового судноплавства проходить через Суецький канал, тому там уже утворилася пробка з декількох сотень кораблів, які чекають, коли рух буде відновлено.

Також повідомляється, що в SCA сподіваються, що для цього не доведеться знімати контейнери з судна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у заторі в Суецькому каналі стоять понад 300 кораблів. Контейнеровоз сів на мілину 24 березня. Передбачається, що до цього призвів сильний вітер і людський фактор.

На новинах про блокаду каналу ціни на нафту виросли на 2%.

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