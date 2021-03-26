Нафта дорожчає через побоювання блокування Суецького каналу на кілька тижнів
Ціни на нафту в п'ятницю, 26 березня, зросли приблизно на 2%, що було викликано побоюваннями, що на зняття з мілини контейнеровоза, блокуючого Суецький канал, можуть знадобитися тижні. Це може призвести до скорочення поставок сирої нафти і нафтопродуктів.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Нафта марки Brent подорожчала на 1,9% до 63,13 доларів за барель після падіння на 3,8% в четвер. Нафта WTI виросла на 2,1% до 59,81 долара за барель після зниження на 4,3% днем раніше.
Тим не менше, ціни знижуються протягом третього тижня поспіль, оскільки перспективи попиту погіршилися через нові обмеження через поширення коронавірусу в Європі.
Управління Суецького каналу Єгипту заявило в п'ятницю, що операції по звільненню контейнеровоза відновляться після завершення днопоглиблювальних робіт, які завершені на 87%.
У четвер компанія, яка веде рятувальні роботи, заявила, що на демонтаж судна можуть знадобитися тижні.
У зв'язку з блокуванням Суецького каналу на цьому тижні вартість танкерів для перевезення нафтопродуктів виросла майже вдвічі, а кілька судів були перенаправлені.
Нагадаємо, ціни на нафту 24 березня виросли більш ніж на 2% після того, як судно сіло на мілину в Суецькому каналі, що викликало побоювання з приводу пропозиції. Однак побоювання повільного відновлення попиту з-за локдаунов в Європі обмежили зростання.
Як повідомляло РБК-Україна, з-за затору в Суецькому каналі світова торгівля несе збитки в розмірі 400 млн доларів кожну годину. Контейнеровоз Ever Given, що сів на мілину в Суеці, заблокував в каналі понад 230 судів.