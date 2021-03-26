Нафта дорожчає через побоювання блокування Суецького каналу на кілька тижнів

Ціни на нафту в п'ятницю, 26 березня, зросли приблизно на 2%, що було викликано побоюваннями, що на зняття з мілини контейнеровоза, блокуючого Суецький канал, можуть знадобитися тижні. Це може призвести до скорочення поставок сирої нафти і нафтопродуктів.

Нафта марки Brent подорожчала на 1,9% до 63,13 доларів за барель після падіння на 3,8% в четвер. Нафта WTI виросла на 2,1% до 59,81 долара за барель після зниження на 4,3% днем раніше.

Тим не менше, ціни знижуються протягом третього тижня поспіль, оскільки перспективи попиту погіршилися через нові обмеження через поширення коронавірусу в Європі.

Управління Суецького каналу Єгипту заявило в п'ятницю, що операції по звільненню контейнеровоза відновляться після завершення днопоглиблювальних робіт, які завершені на 87%.

У четвер компанія, яка веде рятувальні роботи, заявила, що на демонтаж судна можуть знадобитися тижні.

У зв'язку з блокуванням Суецького каналу на цьому тижні вартість танкерів для перевезення нафтопродуктів виросла майже вдвічі, а кілька судів були перенаправлені.