ВМС США направлять фахівців для розблокування Суецького каналу

ВМС США планують направити групу фахівців в Суецький канал . Вони допоможуть визначити, як розблокувати рух, перекритий контейнеровозом Ever Given.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на представників Міноборони США .

За даними джерел, експерти, які оцінять перспективи робіт з розблокування судна, прибудуть в район Суецького каналу не пізніше суботи.

Пізніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі також заявила, що США запропонували допомогу владі Єгипту в розблокуванні руху по Суецькому каналу.

"В рамках активного дипломатичного діалогу з Єгиптом ми запропонували єгипетській владі допомогу США у відновленні руху каналом. Ми консультуємося з єгипетськими партнерами, як ми можемо найкращим чином підтримати ці зусилля", - повідомила Псакі на брифінгу.