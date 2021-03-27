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ВМС США направлять фахівців для розблокування Суецького каналу

Новость на русском → Субота 27 березня 2021 01:17
ВМС США направлять фахівців для розблокування Суецького каналу Фото: Суецький канал (suezcanal.gov.eg)
Автор: Артур Родивилов

ВМС США планують направити групу фахівців в Суецький канал. Вони допоможуть визначити, як розблокувати рух, перекритий контейнеровозом Ever Given.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на представників Міноборони США.

За даними джерел, експерти, які оцінять перспективи робіт з розблокування судна, прибудуть в район Суецького каналу не пізніше суботи.

Пізніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі також заявила, що США запропонували допомогу владі Єгипту в розблокуванні руху по Суецькому каналу.

"В рамках активного дипломатичного діалогу з Єгиптом ми запропонували єгипетській владі допомогу США у відновленні руху каналом. Ми консультуємося з єгипетськими партнерами, як ми можемо найкращим чином підтримати ці зусилля", - повідомила Псакі на брифінгу.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 березня величезний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал в Єгипті. Унаслідок на маршруті утворилися величезні затори суден.

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