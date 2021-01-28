Стало відомо, чому в Раді знову провалили призначення Вітренка міністром енергетики

Фото: Юрій Вітренко (day.kyiv.ua)

У четвер, 28 січня, Верховна рада України знову відмовилася призначити новим міністром енергетики Юрія Вітренка. П'ять фракцій парламенту не дали жодного голосу за його кандидатуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували лише 204 народних депутата з 226 необхідних. Фракція "Слуга народу" дала 177 голосів на підтримку Вітренка. Ще 18 - депутатська група "Довіра". Також за призначення Вітренка проголосувало 9 позафракційних депутатів.

За словами лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко, причиною сьогоднішньої кризи з цінами на газ для населення є корупційні рішення про позбавлення українців дешевого газу власного видобутку, звинувативши в цьому Юрія Вітренка і нинішнього главу "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

"Сім років тому, коли ще була попередня влада, у людей просто нахабно, через корупційну модель, ідеально опрацьовану, забрали дешевий український газ і підняли ціни на газ і на тепло - вдумайтесь - в 11 разів. Ми ж з вами знаємо, що проведено державний аудит за ці роки, і ми знаємо, що НАК "Нафтогаз" вивів з країни 225 млрд грн. І 75 млрд гривень недоплатив до бюджету. Де кримінальні справи по 225 мільярдів гривень, які людьми були заплачені за тарифи? Де кримінальні справи проти Коболєва, проти Вітренка, проти всіх попередників, які це все робили? Ніяких кримінальних справ немає, а Коболєв на місці. І вся корупційна машина за встановлення необгрунтованих тарифів продовжує, вже після закінчення попередньої влади, працювати у нової влади", - заявила Тимошенко.

Вона також зазначила, що ціна 6,99 грн за 1 куб м. газу для населення, встановлена Кабінетом міністром України, є необґрунтованою.

"Подивіться, будь ласка, бухгалтерію "Нафтогазу". Закачала в газові сховища - народні, державні газові сховища, які не належать ні Коболєву, ні Вітренку, ні уряду, нікому - закачали, наприклад, в травні - 2631 грн за тисячу кубів, у червні – 2357 грн за тисячу кубів, серпень - 2918 грн за тисячу кубів. Нам сказали, що 30 млрд кубів газу закачано за такими цінами і що повністю на всю зиму вистачить всім. Звідки ціна 7 тис. гривень? Ви просто продовжуєте корупційні схеми, які робила попередня влада, точно також виводяться гроші, а той же Коболєв залишається на посаді", - заявила Тимошенко.

Водночас представник фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв, а також голова фракції "Голос" Ярослав Железняк заявляли, що не підтримують кандидатуру Вітренка через його неоднозначні висловлювання про можливості купівлі російського газу у незалежних від "Газпрому" постачальників.

"Очевидно, це була пробна заява, очевидно його хтось попросив, тому що Шмигаль заявив, що ніяких поставок газу безпосередньо з Росії не буде, це означає, що він не самостійна фігура. Якщо в такому випадку є підозра, що він може бути не самостійною фігурою, підтримки з боку ЄС" однозначно не буде", - заявив Володимир Ар'єв.

Нагадаємо, в грудні вже було голосування за призначення Юрія Вітренка главою Міністерства енергетики, але він не отримав достатню кількість голосів.

За день до нового голосування питання призначення Вітренко обговорювали на засіданні фракції "Слуга народу".

Також повідомлялося, що він має намір піти з Міненерго, якщо не стане міністром.

У президента Володимира Зеленського говорили, що крісло першого віце-прем'єра може стати для Вітренко випробувальним терміном на посаду наступного прем'єр-міністра, писало раніше РБК-Україна.