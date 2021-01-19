Вітренко планує піти з Міненерго, якщо його не призначать міністром

Фото: Юрій Вітренко (facebook.com YVitrenko)

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко розповів, що робитиме у разі провалу голосування парламенту за його призначення міністром. Він планує піти з Міністерства енергетики.

Про це Вітренко розповів в інтерв'ю виданню "День".

За словами Вітренка, якщо його не призначать міністром, то він залишить Міненерго та буде займатися приватним бізнесом.

"Поїду до родини, буду займатись приватним бізнесом, вести нормальний образ життя і так далі. Раніше я займався інвестиційним банківським бізнесом. Ми теж почали дивитися ... на певні ІТ-проекти, старт-апи, які викликають зацікавленість. Після нетривалого відпочинку зможу займатись цим", - сказав він.

Нагадаємо, найближчим часом Верховна рада знову розгляне питання призначення Вітренка міністром енергетики. Минулого разу таке призначення народні депутати не підтримали.

Як писало РБК-Україна, глава парламенту Дмитро Разумков, скоріш за все, не підтримає призначення Вітренка міністром.