Стало известно, почему в Раде опять провалили назначение Витренко министром энергетики

Фото: Юрий Витренко (day.kyiv.ua)

В четверг, 28 января, Верховная рада Украины опять отказалась назначить новым министром энергетики Юрия Витренко. Пять фракций парламента не дали ни одного голоса за его кандидатуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали лишь 204 народных депутата из 226 необходимых. Фракция "Слуга народа" дала 177 голосов в поддержку Витренко. Еще 18 - депутатская группа "Доверие". Также за назначение Витренко проголосовало 9 внефракционных депутатов.

По словам лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, причиной сегодняшнего кризиса с ценами на газ для населения являются коррупционные решения о лишении украинцев дешевого газа собственной добычи, обвинив в этом Юрия Витренко и нынешнего главу "Нафтогаза" Андрея Коболева.

"Сем лет назад, когда еще была предыдущая власть, у людей просто нагло, через коррупционную модель, идеально проработанную, забрали дешевый украинский газ и подняли цены на газ и на тепло - вдумайтесь - в 11 раз. Мы же все с вами знаем, что проведен государственный аудит за эти годы, и мы знаем, что НАК "Нафтогаз" вывел из страны 225 млрд грн. И 75 млрд гривен недоплатил в бюджет. Где уголовные дела по 225 миллиардам гривен, которые людьми были заплачены за тарифы? Где уголовные дела против Коболева, против Витренко, против всех предшественников, которые это все делали? Никаких уголовных дел нет, а Коболев на месте. И вся коррупционная машина по установлению необоснованных тарифов продолжает, уже после окончания предыдущей власти, работать в новой власти", - заявила Тимошенко.

Она также отметила, что цена 6,99 грн за 1 куб м. газа для населения, установленная Кабинетом министром Украины, является необоснованной.

"Посмотрите, пожалуйста, бухгалтерию "Нафтогаза". Закачали в газовые хранилища - народные, государственные газовые хранилища, которые не принадлежат ни Коболеву, ни Витренко, ни правительству, никому - закачали, например, в мае - 2631 грн за тысячу кубов, в июне - 2357 грн за тысячу кубов, август - 2918 грн за тысячу кубов. Нам сказали, что 30 млрд кубов газа закачено по таким ценам и что полностью на всю зиму всем хватит. Откуда цена 7 тыс. гривен? Вы просто продолжаете коррупционные схемы, которые делала предыдущая власть, точно также выводятся деньги, а тот же Коболев остается на должности", - заявила Тимошенко.

В то же время, представитель фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев, а также глава фракции "Голос" Ярослав Железняк заявляли, что не поддерживают кандидатуру Витренко из-за его неоднозначных высказываниях о возможности покупки российского газа у независимых от "Газпрома" поставщиков.

"Очевидно, это было пробное заявление, очевидно его кто-то попросил, потому что Шмыгаль заявил, что никаких поставок газа напрямую из России не будет, это значит, он не самостоятельная фигура. Если в данном случае есть подозрение, что он может быть не самостоятельной фигурой, поддержки со стороны "ЕС" однозначно не будет", - заявил Владимир Арьев.

Напомним, в декабре уже было голосование за назначение Юрия Витренко главой Министерства энергетики, но он не получил достаточное количество голосов.

За день до нового голосования вопрос назначения Витренко обсуждали на заседании фракции "Слуга народа".

Также сообщалось, что он намерен уйти с Минэнерго, если не станет министром.

У президента Владимира Зеленского говорили, что кресло первого вице-премьера может стать для Витренко испытательным сроком на должность следующего премьер-министра, писало ранее РБК-Украина.