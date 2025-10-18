Много крови за малый успех. The Economist подсчитал огромные потери Путина на войне

Наступление в Украине весной 2025 года, которое устроил российский диктатор Владимир Путин, принесло России огромные потери. Не менее 100 тысяч россиян было ликвидировано Вооруженными силами Украины, зато РФ захватила 0,4% украинской территории.

Издание обработало данные из более 200 различных источников, среди которых правительственные оценки и неправительственные независимые исследования. С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года и до января 2025 года Россия, по подсчетам, потеряла 640-877 тысяч единиц живой силы, среди которых 137-228 тысяч ликвидировано.

Но с 1 января до 13 октября 2025 года потери РФ выросли почти на 60%. Сейчас они составляют по меньшей мере 984-1438 тысяч единиц живой силы, в том числе от 190 до 480 тысяч ликвидированных.

Крошечные успехи за большую цену

При этом резкое увеличение потерь РФ не привело к ускорению захвата украинской территории. С момента стабилизации линии фронта после октября 2022 года она фактически не менялась.

Издание подсчитало, что с сохранением темпов российских "успехов" Кремлю удастся окончательно оккупировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области не раньше июня 2030 года, а на полную оккупацию Украины уйдет 103 года.

С мая россиянам удалось оккупировать только 0,4% украинской территории. Ключевые города в Донецкой области - Покровск, и другие - контролируются украинскими войсками. В то же время Украина понесла значительно меньше потерь - даже в самом скептическом сценарии это может быть соотношение "один к пяти".

Катастрофы ВСУ не будет

Ожидать внезапного падения украинской обороны не стоит, отмечает издание. Большое количество дронов и высокоточное оружие делают обвал фронта фактически невозможным.

Вероятно, что России придется дальше медленно наступать, щедро проливая кровь за крошечные клочки земли. Но прорвать подготовленные оборонительные рубежи россиянам будет крайне трудно. Даже если это удастся - дроны вдребезги разнесут любые крупные силы пехоты и техники, стянутые для развития прорыва.

Проблемы с пополнением

Если Россия дальше будет нести такие потери, пополнение армий станет для нее еще более серьезной проблемой, чем для Украины. Пока Кремль способен щедрыми выплатами заманивать на войну десятки тысяч солдат. Однако тяжелые потери летом 2025 года уничтожили численное преимущество войск РФ в Украине.

Так, по данным журнала, на войне уже уничтожено 0,5 - 1,2% от довоенной численности мужчин из России в возрасте до 60 лет. Также россияне потеряли десятки тысяч танков, тысячи систем РСЗО, сотни самолетов и вертолетов. Большинство из этого компенсировать быстро не удастся.