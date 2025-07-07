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Бойцы ССО провели молниеносный налет на позицию врага возле границы с РФ (видео)

Понедельник 07 июля 2025 18:48
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Бойцы ССО провели молниеносный налет на позицию врага возле границы с РФ (видео) Иллюстративное фото: бойцы ССО провели молниеносный налет на позицию врага возле границы с РФ (sof.mil.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Группа бойцов Сил специальных операций ВСУ зашла с тыла и провела молниеносный налет на вражескую позицию возле границы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

"Граница, дождь и скопление противника - не помеха, а привычные рабочие условия для операторов Сил специальных операций. Воины ССО работают в режиме нон-стоп на самых горячих участках фронта и за линией боевого соприкосновения, нанося врагу сокрушительные удары", - говорится в сообщении под видео.

Как сообщается, на этот раз группа операторов одного из подразделений ССО провела молниеносный налет на позицию противника вблизи границы с РФ.

Благодаря тщательной подготовке, слаженности и профессионализму воины достигли поставленной цели.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 1 027 540 военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1100 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 3 танка, 7 боевых бронированных машин, 33 артиллерийских систем, 233 дронов и другую технику врага.

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