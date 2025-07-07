Бойцы ССО провели молниеносный налет на позицию врага возле границы с РФ (видео)

Группа бойцов Сил специальных операций ВСУ зашла с тыла и провела молниеносный налет на вражескую позицию возле границы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

"Граница, дождь и скопление противника - не помеха, а привычные рабочие условия для операторов Сил специальных операций. Воины ССО работают в режиме нон-стоп на самых горячих участках фронта и за линией боевого соприкосновения, нанося врагу сокрушительные удары", - говорится в сообщении под видео.

Как сообщается, на этот раз группа операторов одного из подразделений ССО провела молниеносный налет на позицию противника вблизи границы с РФ.

Благодаря тщательной подготовке, слаженности и профессионализму воины достигли поставленной цели.