Бойцы ССО провели молниеносный налет на позицию врага возле границы с РФ (видео)
Группа бойцов Сил специальных операций ВСУ зашла с тыла и провела молниеносный налет на вражескую позицию возле границы с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.
"Граница, дождь и скопление противника - не помеха, а привычные рабочие условия для операторов Сил специальных операций. Воины ССО работают в режиме нон-стоп на самых горячих участках фронта и за линией боевого соприкосновения, нанося врагу сокрушительные удары", - говорится в сообщении под видео.
Как сообщается, на этот раз группа операторов одного из подразделений ССО провела молниеносный налет на позицию противника вблизи границы с РФ.
Благодаря тщательной подготовке, слаженности и профессионализму воины достигли поставленной цели.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 1 027 540 военных.
В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1100 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 3 танка, 7 боевых бронированных машин, 33 артиллерийских систем, 233 дронов и другую технику врага.
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