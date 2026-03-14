Война в Украине

ССО поразили "Искандеры", с которых РФ планировала запустить ракеты по Украине (видео)

15:55 14.03.2026 Сб
2 мин
Благодаря работе военных обстрелов Украины будет меньше
aimg Эдуард Ткач
Фото: украинские военные поразили по меньшей мере две локации (Getty Images)

В ночь на 14 марта подразделения Сил специальных операций поразили дронами пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", которые базировались в оккупированном Крыму. Враг готовился атаковать с них украинские города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Сил специальных операций ВС Украины.

Читайте также: Россия втрое увеличила производство "Искандеров": аналитики выяснили, кто ей помог

По данным военных, одна пусковая установка "Искандер" была уничтожена вблизи села Вишневое в Крыму. В частности, россияне вывели машину с места дислокации в район пуска и она была замаскирована в лесополосе.

"Пусковая установка была снаряжена ракетами и ее обслуживал экипаж. Несколько дронов ССО успешно поразили объект, была зафиксирована вторичная детонация боекомплекта", - говорится в сообщении.

Кроме того, благодаря полученным разведданным от представителей местного движения сопротивления, Силы специальных операций обнаружили и поразили пункт хранения пусковых установок "Искандер" в поселке Курортное (тоже в Крыму).

"ССО успешно поразили место дислокации машин. Сразу несколько дронов достигли цели", - добавили военные.

Россия теряет "Искандеры"

Напомним, в ночь на 10 марта Силы обороны Украины нанесли успешные удары ракетами Storm Shadow по заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в российском Брянске. Это предприятие является важным звеном в производстве российского высокоточного вооружения. В частности, здесь разрабатывают микросхемы, в частности для ракет "Искандер".

Сегодня, 14 марта, в Генштабе ВСУ сообщили, что предприятие получило значительные повреждения, из-за чего, ориентировочно, на полгода остановило производство. В частности, были поражены основной производственный корпус и склад компонентов.

Также мы писали, что 17 февраля в ССО сообщили об успешной ликвидации места хранения ракетного комплекса "Искандер" в Крыму.

Российская ФедерацияКрымВойна в Украине