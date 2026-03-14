ССО поразили "Искандеры", с которых РФ планировала запустить ракеты по Украине (видео)

По данным военных, одна пусковая установка "Искандер" была уничтожена вблизи села Вишневое в Крыму. В частности, россияне вывели машину с места дислокации в район пуска и она была замаскирована в лесополосе.

"Пусковая установка была снаряжена ракетами и ее обслуживал экипаж. Несколько дронов ССО успешно поразили объект, была зафиксирована вторичная детонация боекомплекта", - говорится в сообщении.

Кроме того, благодаря полученным разведданным от представителей местного движения сопротивления, Силы специальных операций обнаружили и поразили пункт хранения пусковых установок "Искандер" в поселке Курортное (тоже в Крыму).

"ССО успешно поразили место дислокации машин. Сразу несколько дронов достигли цели", - добавили военные.