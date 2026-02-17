"Искандер" взлетел в воздух: ССО показали эффектное видео удара по базе россиян
Бойцы ССО ВСУ ликвидировали место хранения ракетного комплекса "Искандер", а также пункт пилотирования дронов "Рубикона" на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.
"Подразделения Сил специальных операций нанесли успешные огневые поражения дронами FP-2 по объектам тыловой и оперативной инфраструктуры противника на временно оккупированной территории Украины", - заявили в ССО.
Так, в селе Пасечное, на временно оккупированной территории Крыма, ССО попали в место хранения ракетного комплекса "Искандер". На месте попадания зафиксированы мощные взрывы.
Кроме того, украинские военные ликвидировали пункт дистанционного пилотирования подразделения "Рубикон" в селе Высокое на временно оккупированной территории Запорожской области. Несколько дронов достигли цели.
"Всего за период с 9 по 14 февраля подразделения ССО поразили более 10 военных объектов противника на ВОТ Украины. В частности, речь идет о сосредоточении личного состава, склады боеприпасов, места стоянки военного автомобильного транспорта и др.", - добавили в ССО.
Удары по важным военным целям РФ
Украинские военные с помощью ударных беспилотников регулярно уничтожают ценные военные цели врага в РФ и на временно оккупированных территориях.
Так, ранее операторы Сил беспилотных систем поразили северокорейскую самоходную артиллерийскую установку "Коксан" в Луганской области.
Кроме того, операторы СБС батальона Asgard 412-й бригады Nemesis уничтожили два зенитно-ракетных комплекса "Тор-М2" оккупантов всего за одну ночь.
Также сообщалось, что украинские Силы специальных операций нанесли точный удар по складу дронов типа Shahed во временно оккупированном Донецке.