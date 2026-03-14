ССО уразили "Іскандери", з яких РФ планувала запустити ракети по Україні (відео)

За даними військових, одна пускова установка "Іскандер" була знищена поблизу села Вишневе у Криму. Зокрема, росіяни вивели машину з місця дислокації у район пуску і вона була замаскована у лісосмузі.

"Пускова установка була споряджена ракетами і її обслуговував екіпаж. Кілька дронів ССО успішно уразили об’єкт, була зафіксована вторинна детонація боєкомплекту", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, завдяки отриманих розвідданих від представників місцевого руху опору, Сили спеціальних операцій виявили та уразили пункт зберігання пускових установок "Іскандер" у селищі Курортне (теж в Криму).

"ССО успішно уразили місце дислокації машин. Одразу кілька дронів досягнули цілі", - додали військові.