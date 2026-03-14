ССО уразили "Іскандери", з яких РФ планувала запустити ракети по Україні (відео)

15:55 14.03.2026 Сб
2 хв
Завдяки роботі військових обстрілів України буде менше
aimg Едуард Ткач
Фото: українські військові уразили щонайменше дві локації (Getty Images)

В ніч на 14 березня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили дронами пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", що базувалися в окупованому Криму. Ворог готувався атакувати з них українські міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Росія втричі збільшила виробництво "Іскандерів": аналітики з'ясували, хто їй допоміг

За даними військових, одна пускова установка "Іскандер" була знищена поблизу села Вишневе у Криму. Зокрема, росіяни вивели машину з місця дислокації у район пуску і вона була замаскована у лісосмузі.

"Пускова установка була споряджена ракетами і її обслуговував екіпаж. Кілька дронів ССО успішно уразили об’єкт, була зафіксована вторинна детонація боєкомплекту", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, завдяки отриманих розвідданих від представників місцевого руху опору, Сили спеціальних операцій виявили та уразили пункт зберігання пускових установок "Іскандер" у селищі Курортне (теж в Криму).

"ССО успішно уразили місце дислокації машин. Одразу кілька дронів досягнули цілі", - додали військові.

Росія втрачає "Іскандери"

Нагадаємо, в ніч на 10 березня Сили оборони України завдали успішних ударів ракетами Storm Shadow по заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у російському Брянську. Це підприємство є важливою ланкою у виробництві російського високоточного озброєння. Зокрема, тут розробляють мікросхеми, зокрема для ракет "Іскандер".

Сьогодні, 14 березня, у Генштабі ЗСУ повідомили, що підприємство зазнало значних пошкоджень, через що, орієнтовно, на півроку зупинило виробництво. Зокрема, були уражені основний виробничий корпус і склад компонентів.

Також ми писали, що 17 лютого в ССО повідомили про успішну ліквідацію місця зберігання ракетного комплексу "Іскандер" у Криму.

