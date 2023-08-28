ССО раскрыли подробности атаки дронами по объектам береговой охраны ЧФ оккупантов в Крыму

Для успешной атаки объектов 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны ЧФ РФ во временно оккупированном Крыму в селе Перевальное, о которой стало известно 25 августа, украинские военные применяли ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Сил специальных операций ВСУ.

Военные ССО отметили, что в этой операции действовали совместно с другими подразделениями Сил обороны.

"Операція Top Gun!.. Во время атаки было применено несколько ударных БПЛА, нанесших поражение по месту дислокации указанного подразделения противника в Перевальном в Крыму. В результате ударов враг понес потери убитыми и ранеными", - говорится в публикации.

Также спецназовцы обратили внимание, что сложность проведения успешной операции заключалась в определенных особенностях рельефа местности.

"Но дроны успешно преодолели маршрут и дошли до целей", - подчеркнули в ССО.

Также было опубликовано фото, на котором показан один из участвовавших в операции БПЛА.

Ударный дрон, задействованный в операции ССО "Top Gun" (фото: t.me/ukr_sof)

Взрывы в Крыму

Отметим, что в последнее время во временно оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами наших защитников по скоплению российских солдат, техники и складам с боеприпасами.

Так, например, 25 августа в селе Перевальное Симферопольского района, где дислоцируется 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны ЧФ РФ, сообщали о "прилете".

Кроме того, ночью 25 августа в нескольких районах Крыма прозвучали сильные взрывы, а Минобороны РФ заявило о якобы атаке 42 дронов.

Также сообщалось, что 24 августа украинская разведка высадилась в Крыму, и возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут произошла битва в рамках спецоперации ГУР с участием плавательных средств и авиации. Наши разведчики также вывесили в Крыму украинский флаг.

Добавим, что представители ГУР в комментарии РБК-Украина сообщили, что вылазка носила характер рейда. Она показала, что полуостров находится в зоне досягаемости для проведения операций нашими силами.