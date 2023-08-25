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В нескольких районах временно оккупированного Крыма прозвучали взрывы

Пятница 25 августа 2023 03:56
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В нескольких районах временно оккупированного Крыма прозвучали взрывы
Автор: Константин Широкун

В нескольких районах временно оккупированного Крыма прозвучали взрывы, очевидцы сообщают о пролетах неопознанных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы.

Сообщают, что взрывы были слышны в Симферополе, а также в Севастополе, Саках, у мысов Меганом и Тарханкут. По данным очевидцев, в Бахчисарайском районе Крыма зафиксирован пролет не менее 17 неопознанных дронов.

Представители самопровозшлашенной оккупационной власти заявили, что в районе мыса Херсонес уничтожено несколько беспилотников над морем.

Высадка ГУР в Крыму

Вчера СМИ сообщили о том, что украинская разведка высадилась в Крыму. Около 5:00 возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут слышали взрывы. Там произошла битва в рамках спецоперации ГУР с участием плавательных средств и авиации.

Представители ГУР в комментарии РБК-Украина сообщили, что вылазка носила характер рейда. Она показала, что полуостров находится в зоне досягаемости для проведения операций нашими силами.

Кроме того, во время спецоперации украинские разведчики вывесили в Крыму украинский флаг.

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