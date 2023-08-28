ua en ru
Пн, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ССО розкрили подробиці атаки дронами по об'єктах берегової охорони ЧФ окупантів у Криму

Понеділок 28 серпня 2023 08:25
UA EN RU
ССО розкрили подробиці атаки дронами по об'єктах берегової охорони ЧФ окупантів у Криму Фото: українські військові розповіли про атаку БПЛА по об'єктах ЧФ РФ у Криму (GettyImagеs)
Автор: Володимир Костирін

Для успішної атаки по об'єктах 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони ЧФ РФ у тимчасово окупованому Криму в селі Перевальне, про яку стало відомо 25 серпня, українські військові застосовували ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Військові ССО зазначили, що у цій операції діяли спільно з іншими підрозділами Сил оборони.

"Операція Top Gun!.. Під час атаки було застосовано декілька ударних БПЛА, що нанесли ураження по місцю дислокації зазначеного підрозділу противника в Перевальному у Криму. Внаслідок ударів ворог зазнав втрат вбитими і пораненими", - йдеться у публікації.

Також спецназівці звернули увагу, що складність проведення успішної операції полягала у певних особливостях рельєфу місцевості.

"Та дрони вдало подолали маршрут і дійшли до цілей", - наголосили у ССО.

Також було опубліковано фото, на якому показаний один з БПЛА, які брали участь в операції.

ССО розкрили подробиці атаки дронами по об'єктах берегової охорони ЧФ окупантів у Криму

Ударний дрон, задіяний в операції ССО "Top Gun" (фото: t.me/rus_sof)

Вибухи у Криму

Зазначимо, що останнім часом у тимчасово окупованому Криму дедалі частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по скупченнях російських солдатів, техніки та складів з боєприпасами.

Так, наприклад, 25 серпня в селі Перевальне Сімферопольського району, де дислокується 126-а окрема гвардійська бригада берегової оборони ЧФ РФ, повідомляли про "приліт".

Крім того, вночі 25 серпня в кількох районах Криму пролунали сильні вибухи, а Міноборони РФ заявило про нібито атаку 42 дронів.

Також повідомлялося, що 24 серпня українська розвідка висадилася в Криму і біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут відбулася битва в рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації. Наші розвідники також вивісили у Криму український прапор.

Додамо, що представники ГУР у коментарі РБК-Україна повідомили, що вилазка мала характер рейду. Вона показала, що півострів перебуває у зоні досяжності для операцій нашими силами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухи атака дронів Крым Черноморский флот
NEWS
Нічна атака РФ: є руйнування в Кривому Розі та Полтавській області
Нічна атака РФ: є руйнування в Кривому Розі та Полтавській області
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші