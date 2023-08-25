В Крыму сообщают о "прилете" по скоплению россиян: есть погибшие и много раненых

В селе Перевальное Симферопольского района сообщают о "прилете". Там дислоцируется 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны ЧФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер" .

Местные сообщают, что вследствие "прилета" умерло трое оккупантов, также очень много раненых. Пострадавших привезли в симферопольский госпиталь на ул. Горького.

Ситуация в Крыму

В последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами наших защитников по скоплению российских солдат, техники и складам с боеприпасами.

Только сегодня ночью в нескольких районах Крыма прозвучали взрывы, а Минобороны РФ заявило о якобы атаке 42 дронов.

Кроме того, вчера украинская разведка высадилась в Крыму. Возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут произошла битва в рамках спецоперации ГУР с участием плавательных средств и авиации.

Наши разведчики также вывесили в Крыму украинский флаг.

Представители ГУР в комментарии РБК-Украина сообщили, что вылазка носила характер рейда. Она показала, что полуостров находится в зоне досягаемости для проведения операций нашими силами.

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